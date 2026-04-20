Crisi calcio italiano Gullit | Ha dimenticato il suo Dna torni a pensare alla difesa

Un ex calciatore, intervistato di recente, ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, affermando che il paese ha smarrito le caratteristiche fondamentali del suo stile di gioco. Secondo l’ex giocatore, è necessario tornare a concentrarsi sulla fase difensiva, che rappresenta un elemento distintivo delle squadre italiane. Le sue parole si aggiungono alle tante analisi sul momento di crisi del calcio nazionale, con attenzione rivolta alle strategie e alle performances delle squadre.

“ L’Italia ha dimenticato il suo DNA “, che è quello di “ pensare nella difesa ” e deve “ritrovarlo”. Lo ha detto l’ex calciatore olandese Ruud Gullit parlando della terza eliminazione degli azzurri ai Mondiali, in un’intervista rilasciata a un gruppo di testate italiane, tra cui LaPresse, in occasione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. “Ora non hai attaccanti, non hai difensori, e il vostro DNA è sempre stato così”, io “ mi sono confrontato sempre con i migliori difensori del mondo in Italia, e l’Italia era sempre forte perché quando tu ti difendi bene hai sempre la possibilità di avere un punto in più, però adesso, quasi ogni opportunità dell’avversario potrebbe diventare un gol.🔗 Leggi su Lapresse.it

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