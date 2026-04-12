Papa Algeria attende Leone Card Vesco | porterà messaggio di pace

L’Algeria si prepara ad accogliere il Papa Leone, con l’arrivo previsto per domani mattina intorno alle 10. La capitale si sta organizzando per l’evento, mentre il cardinale Vesco ha annunciato che il Papa porterà un messaggio di pace. La visita pontificia si inserisce in un momento di attesa e preparazione nel paese, che si sta preparando ad accogliere il leader religioso.

Algeri, 12 apr. (askanews) – (Di Serena Sartini) L’Algeria attende Papa Leone. Tutto pronto (o quasi) per l’arrivo di Prevost nella capitale Algeri, dove è atteso domani mattina intorno alle 10. “E’ un sogno. Ci aspettiamo un bell’incontro, la visita del Papa qui è una benedizione – ci dice l’arcivescovo di Algeri, il cardinale Jean-Paul Vesco – un regalo per tutto il Paese. Mi attendo tante sorprese”. Incontriamo il cardinale Vesco nella Cattedrale dove domani pomeriggio Leone incontrerà la comunità algerina. “Questa è la chiesa del Papa, non c’è differenza tra cristiani e musulmani. Qui nella Basilica portiamo la scritta ‘Nostra Madonna d’Africa, prega per noi e per i musulmani’.🔗 Leggi su Ildenaro.it Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione. Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIVL’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour...