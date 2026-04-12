Picchiato da tre giovanissimi in piazza Guido Monaco

Un cittadino straniero in regola con i documenti di soggiorno è stato picchiato da tre giovani in piazza Guido Monaco, nel corso della giornata. L’aggressione si è verificata di fronte a passanti e senza che ci fossero motivazioni evidenti. La vittima non ha precedenti penali e ha riportato ferite durante l’evento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sarebbe stato aggredito da tre giovani in piazza Guido Monaco, in pieno giorno. Vittima del violento gesto è un cittadino straniero, in regola con i documenti di soggiorno e senza precedenti penali. In suo soccorso è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca e le Volanti della Polizia di Stato di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Pusher bloccato in piazza Guido MonacoAncora una volta il cuore della città diventa teatro di spaccio, nonostante il continuo passaggio di famiglie e turisti. Picchiato dal branco nel parcheggio dei Salesiani, tre giovanissimi nei guaiNei giorni scorsi la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua...