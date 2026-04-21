guidiamo usando la testa il progetto per le scuole

"Guidiamo usando la testa": ieri al liceo Schiaparelli–Gramsci un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. L’incontro nasce dal progetto promosso da Osservatorio for independent thinking e Autostrade per l’Italia, a cui partecipano 300 studenti delle scuole superiori provenienti da diverse città italiane. Ieri a Milano un dialogo aperto tra il presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini, gli studenti, Arrigo Giana, amministratore delegato Autostrade per l’Italia e Ambra Sabatini, atleta paralimpica, moderati da Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno e da Nicola Saldutti, responsabile redazione economia Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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