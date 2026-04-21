Guidiamo usando la testa il progetto per le scuole

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Guidiamo usando la testa": ieri al liceo Schiaparelli–Gramsci un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. L’incontro nasce dal progetto promosso da Osservatorio for independent thinking e Autostrade per l’Italia, a cui partecipano 300 studenti delle scuole superiori provenienti da diverse città italiane. Ieri a Milano un dialogo aperto tra il presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini, gli studenti, Arrigo Giana, amministratore delegato Autostrade per l’Italia e Ambra Sabatini, atleta paralimpica, moderati da Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno e da Nicola Saldutti, responsabile redazione economia Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

guidiamo usando la testa il progetto per le scuole
© Ilgiorno.it - "Guidiamo usando la testa", il progetto per le scuole

Notizie correlate

“Guidiamo usando la testa”, l’ad di Autostrade Arrigo Giana e la campionessa paralimpica Ambra Sabatini incontrano gli studentiMilano – Se la più grande sfida attuale è preservare il pensiero critico e ragionare con la propria testa, perché la testa non è un optional, non lo...

Il protocollo per le scuole. La sicurezza sul lavoro come progetto culturaleLa sicurezza sul lavoro come investimento culturale e non come semplice obbligo normativo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sicurezza stradale, 300 studenti a confronto con Autostrade per l’Italia: Guidiamo usando la testa diventa …; Guidiamo usando la testa, il progetto per le scuole; AUTOSTRADE PER L’ITALIA: L’AD ARRIGO GIANA INCONTRA 300 STUDENTI, AL CENTRO LA SICUREZZA STRADALE CON L’INIZIATIVAGUIDIAMO USANDO LA TESTA; Autostrade per l'Italia: l'Ad Arrigo Giana incontra 300 studenti per parlare di sicurezza stradale.

guidiamo usando la testaGuidiamo usando la testa, il progetto per le scuoleGuidiamo usando la testa: ieri al liceo Schiaparelli–Gramsci un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. L’incontro nasce dal progetto ... ilgiorno.it

guidiamo usando la testaI ragazzi, le scuole e la guida sicura. Osservatorio e Aspi per gli studentiMilano, Giana (ad di Autostrade) incontra 300 giovani. ’Guidiamo usando la testa’ prosegue nel prossimo triennio ... quotidiano.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.