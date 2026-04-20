L’amministratore delegato di Autostrade ha incontrato gli studenti insieme alla campionessa paralimpica, affrontando il tema della guida responsabile. Durante l’evento, si è parlato dell’importanza di usare la testa anche alla guida, sottolineando come il pensiero critico sia fondamentale per la sicurezza stradale. La conversazione ha coinvolto i giovani, invitandoli a riflettere sul ruolo della concentrazione e della prudenza nel rispetto delle regole.

Milano – Se la più grande sfida attuale è preservare il pensiero critico e ragionare con la propria testa, perché la testa non è un optional, non lo è nemmeno quando si è al volante. A sottolinearlo l’iniziativa "Guidiamo usando la testa", svoltasi al liceo milanese Schiaparelli-Gramsci, proprio con l'obiettivo di ricordare l'importanza dell'educazione alla sicurezza stradale e della guida responsabile, soprattutto tra i giovani. Un incontro che nasce dal progetto promosso da Osservatorio for independent thinking e Autostrade per l'Italia, nelle scuole secondarie superiori, con l’obiettivo di responsabilizzare la popolazione, partendo dai più giovani, nell’acquisire l’abitudine a perseguire la sicurezza alla guida e maturare la consapevolezza dei rischi prodotti da condotte sconsiderate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Guidiamo usando la testa”, l’ad di Autostrade Arrigo Giana e la campionessa paralimpica Ambra Sabatini incontrano gli studenti

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