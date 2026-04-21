Guida ubriaco lo fermano | in auto 176 chili di droga

Un uomo di 51 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale durante un normale controllo lungo l’A14 tra Rimini e Bologna. Alla guida, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza e trasportava circa 176 chili di hashish nascosti nell’auto. L’intervento ha portato al suo fermo e al sequestro della droga.

(Adnkronos) – Ubriaco al volante, trasportava 176 chili di hashish a bordo della sua auto. L'uomo, un 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nel corso di un servizio controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna dagli agenti della Polizia Stradale. In casa dell'uomo sono stati trovati poi ulteriori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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