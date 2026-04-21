Guida autonoma | il record da 38 milioni della startup del PoliMi

Una startup italiana nata dal Politecnico di Milano ha ottenuto un finanziamento di 38 milioni di euro, segnando un traguardo importante nel settore della mobilità autonoma. La società si concentra sulla tecnologia per veicoli a guida autonoma e ha raggiunto questa cifra attraverso investimenti di vari finanziatori. Il capitale raccolto mira a sviluppare e ampliare le proprie soluzioni nel campo delle auto senza conducente.

La mobilità autonoma italiana trova un leader con il debutto di Niulinx, startup nata dal Politecnico di Milano che ha blindato un finanziamento da 38 milioni di euro. L’operazione, la più rilevante mai registrata nel comparto nazionale, vede il coinvolgimento diretto di A2A e CDP Venture Capital come investitori principali, con un apporto di 10 milioni ciascuno. Il cuore tecnologico della società risiede nel gruppo di ricerca AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico, sotto la guida del professor Sergio Matteo Savaresi. Il team, composto da oltre 60 figure tra data scientist e ingegneri con un’età media di 25 anni, lavora su un sistema integrale che copre la percezione ambientale, la pianificazione dei percorsi, il controllo del mezzo e la gestione remota delle flotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

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