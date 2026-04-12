Guida autonoma | boom da 38 milioni per la startup del Politecnico

Una startup italiana specializzata in tecnologia per la guida autonoma ha ricevuto un investimento di 38 milioni di euro. L’azienda, nata all’interno di un istituto di ricerca, si occupa di sviluppare soluzioni per la mobilità senza conducente. L’obiettivo è portare la tecnologia a un livello più avanzato e industriale, ampliando le applicazioni e le possibilità di utilizzo sul mercato.

La tecnologia per la mobilità autonoma sviluppata in Italia raggiunge una nuova dimensione industriale con un investimento da 38 milioni di euro destinato a Niulinx. La startup, nata dal Politecnico di Milano, punta a colmare il vuoto tecnologico europeo nel settore della guida senza conducente, partendo da solide basi sperimentali già testate sul territorio lombardo. Il capitale raccolto rappresenta il più rilevante finanziamento italiano nel comparto della guida autonoma. A guidare l’operazione sono A2A e CDP Venture Capital, che hanno impegnato rispettivamente 10 milioni di euro ciascuno. Il round vede la partecipazione di un consorzio di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guida autonoma: boom da 38 milioni per la startup del Politecnico Marzo 2026: 200 milioni in 4 settimane, boom startupMarzo 2026 segna un punto di svolta per l’ecosistema delle startup italiane, con investimenti che sfiorano i 200 milioni di euro in sole quattro... Veicoli a guida autonoma: da Cnr, Unipi e Mit una nuova infrastruttura comunicativa per la sicurezza stradaleRicercatori toscani col Massachusetts lanciano il protocollo Tlm: i robotaxi dialogheranno coi semafori senza controllo remoto PISA – La sicurezza e...