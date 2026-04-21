La guerra in Ucraina continua a causare sconvolgimenti, con armi provenienti dall’Europa che vengono inviate a Kiev e utilizzate contro obiettivi e personale russo sia all’interno dell’Ucraina che in Russia stessa. La situazione militare si protrae da tempo, con scontri e azioni che coinvolgono le forze di entrambe le parti. La presenza di armamenti occidentali nel conflitto si mantiene costante e senza segni di cessare.

La macelleria ucraina prosegue il suo corso e le armi prodotte in Occidente continuano a fuire verso Kiev colpendo obiettivi e personale russo sia in Ucraina che in Russia. Mosca finora ha accettato tale situazione limitandosi a colpire le armi e i mercenari inviati dall’Occidente nei confini ucraini. Ma ciò potrebbe cambiare, come ha avvertito, in via indiretta il ministro degli Esteri Sergej Lavrov al Forum diplomatico di Antalya. In un discorso nel quale ha accolto con favore la possibilità di un rinnovato round negoziale sul conflitto, ha anche lanciato un avvertimento: “Alcuni potrebbero definirci una ‘tigre di carta’. Sconsiglierei questo tipo di paragoni.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra ucraina: l’Europa deve riconsiderare i propri rischi

Guerra in Ucraina: Putin esalta i progressi della Russia sul campo di battaglia

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