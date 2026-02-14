Ucraina | Tajani ' Europa deve parlare con voce unica'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani afferma che l’Europa deve unire la propria voce sull’Ucraina, perché finora ci sono state diverse posizioni tra gli Stati membri. Questa richiesta arriva in un momento in cui alcuni paesi europei adottano approcci differenti sulla questione, creando confusione nelle decisioni comuni. Tajani insiste sull’importanza di agire in modo coordinato per rafforzare la posizione europea.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sull'Ucraina "credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla". Lo ha affermato ai microfoni dei tg il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha invitato ufficialmente l'Italia a unirsi al Board of Peace, un organismo creato recentemente dal presidente americano.

