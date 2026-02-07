Da mesi, i russi pagano un prezzo altissimo nella guerra in Ucraina. Oltre un milione di soldati sono morti o feriti, e il Cremlino si trova a dover gestire non solo i problemi economici interni, ma anche le perdite sul campo di battaglia. La guerra sta lasciando cicatrici profonde nel paese, con un impatto che si fa sentire su tutti i livelli.

Il Cremlino non deve affrontare soltanto i problemi economici nazionali, che hanno portato una decrescita notevole del Pil, ma anche le criticità legate alle perdite militari sul fronte ucraino. Come riporta il Kyiv independent, la Russia ha perso 1.245.290 soldati in Ucraina, a partire dall’invasione iniziata il 24 febbraio 2022. Il dato proviene dal nuovo dossier pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. E c’è anche chi ha deciso di opporsi al piano militare russo: la mobilitazione di Mosca del 2022, infatti, ha scatenato grandi proteste in tutto il Paese, tanto che 261mila uomini hanno deciso di espatriare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il prezzo enorme pagato dai russi per la guerra di Putin: più di un milione di soldati morti in Ucraina

In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Putin hanno suscitato attenzione internazionale.

Sul fronte del conflitto in Ucraina, Zelensky ha dichiarato che non ci sono prove concrete del raid su Dacia Putin, mentre Mosca si mostra più rigida nei negoziati.

The losses are terrible: 5,000 Russian soldiers were k*lled in two weeks, Putin is hiding it

