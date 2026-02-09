Ucraina droni russi causano 3 morti

Un attacco di droni russi ha causato la morte di tre persone, tra cui un bambino. Le esplosioni sono avvenute a Odessa e nella regione di Kharkiv, dove le vittime sono state trovate nelle case colpite. La guerra continua a portare distruzione e dolore in queste zone del paese.

Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia e Odessa: cinque morti Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv: quattro morti Ucraina: 747 droni russi abbattuti in una sola notte Zelensky: Putin vuole tregua per problemi bilancio. Ultimatum Usa a Ucraina e Russia per pace entro giugno; Drone russo colpisce bus di minatori in Ucraina: 15 morti. Ripresi i colloqui; Guerra Ucraina Russia, attacco con droni fa tre morti tra cui un bambino di 10 anni. LIVE; Ucraina, droni russi su infrastrutture energetiche: blackout diffusi. Ucraina, attacco russo con droni su Odessa: almeno tre morti, tra cui un bambino di 10 anniMosca annuncia l'arresto dell'attentatore del generale Alexkseyev, ferito in un agguato nei giorni scorsi. Fermato a Dubai e già estradato Korba Lyubomir, di ... Ucraina: raid con droni nella notte, a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anniLo riporta Ukrainska Pravda citando Serhii Lysak , capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Oleh Kiper , capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, l'Aeronautica ... Ucraina, imposte sanzioni contro la produzione di droni e missili per Mosca "Nonostante gli sforzi diplomatici", più di 2.000 droni, 1.200 bombe aeree guidate, 116 missili", denuncia #Zelensky su X sugli attacchi russi della scorsa settimana. Il presidente ucraino chiede che il mondo "non chiuda gli occhi".

