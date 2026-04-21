Guerra ed economia l’appello di Pax Christi Bergamo | La pace non si costruisce con la forza

Un'associazione cattolica impegnata nella promozione della pace ha lanciato un appello alle istituzioni e al settore economico locale, invitandoli a riflettere sul rapporto tra guerra e economia. L'organizzazione ha sottolineato come la pace non si possa raggiungere attraverso l'uso della forza e ha richiamato l'attenzione su temi di attualità che coinvolgono il contesto internazionale. La comunicazione si inserisce in un discorso più ampio di sensibilizzazione sul tema.

Riportiamo di seguito, l’appello di Pax Christi Bergamo, movimento cattolico internazionale per la pace, rivolto al mondo economico e istituzionale del territorio, che prende le mosse da una riflessione più ampia sul contesto internazionale. Un’inquietudine che attraversa il nostro tempo. C’è un’inquietudine che attraversa il nostro tempo. Non è un’emozione passeggera, ma la percezione che qualcosa di profondo stia cambiando nel modo in cui guardiamo alla guerra e alla pace. La violenza, che dovrebbe restare l’ultima e più dolorosa delle risorse, viene sempre più presentata come strumento ordinario di governo. Si parla di “sicurezza”, di “deterrenza”, di “stabilità”, come se bastasse cambiare le parole per cambiare la natura delle cose.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Pax Christi Bergamo: la pace non si costruisce con la forza Leggi anche: La leghista Matone: “Brucerei la bandiera della pace”. Don Sacco (Pax Christi): “Non si permetta d’insultare un simbolo”