Sono tra le maison più blasonate del fashion system | Chanel Gucci Dior Balenciaga Loewe Maison Margiela Jil Sander Bottega Veneta e Celine L' identikit dei loro nuovi direttori creativi

Dopo settimane di voci e cambi di scena, finalmente i nuovi direttori creativi delle grandi maison sono stati annunciati. Chanel, Gucci, Dior e le altre hanno scelto i nomi che guideranno le collezioni future, segnando un nuovo capitolo nelle loro storie. Ora tocca a loro mostrare cosa sapranno fare.

Dopo un movimentato valzer di poltrone che ha animato e vivacizzato il fashion system è arrivato il momento di importanti debutti. Con le collezioni Primavera-Estate 2026, infatti, sono 10 i designer che hanno esordito con la loro prima sfilata. Dior entra in una nuova era: la PE 2026 di Jonathan Anderson tra sogno e magia. Le maison che inaugurano una nuova era creativa sono tra le più storiche, blasonate e amate sul panorama internazionale: Chanel, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Celine, Dior, Loewe, Jil Sander, Maison Margiela. Un identikit dei loro direttori creativi: carriera, stile e dichiarazioni (ufficiali).

Dior Addict si rinnova con tre nuove muse: Anya Taylor-Joy, Jisoo e Willow Smith.

