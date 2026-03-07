i fatti di empoli trascorsi 105 anni dalla strage le iniziative organizzate in memoria delle vittime

A 105 anni dai fatti di Empoli, le iniziative in memoria delle vittime continuano a essere organizzate. Il 1° marzo 1921 rappresenta ancora oggi una data significativa nella storia della città, legata a un evento che ha segnato profondamente la comunità locale. Le commemorazioni vengono svolte ogni anno per ricordare quanto accaduto in quel tragico momento.

EMPOLI Sono ormai passati 105 anni dai tragici “ fatti di Empoli “. Il 1° marzo del 1921 rappresenta una pagina complessa e dolorosa della storia cittadina. Quel fatidico giorno furono prelevati da La Spezia circa cinquanta fuochisti e macchinisti della Marina Militare, inviati a Livorno e qui caricati su tre camion in direzione Firenze. Scortati, avrebbero dovuto sostituire gli scioperanti ferrovieri fiorentini. A Empoli si sparse la voce che erano in arrivo camion con a bordo degli squadristi e in un clima di forte tensione politica e sociale, nove uomini persero la vita. In seguito, i ’veri’ fascisti devastarono la città. A distanza di oltre un secolo, il ricordo di quei fatti può costituire un’occasione di riflessione condivisa, volta a onorare le vittime e a rafforzare nella comunità i valori del rispetto e della convivenza civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A 105 anni dai Fatti di Empoli, incontro-dibattito organizzato dal PCI toscanoAl Circolo ARCI Le Cascine di Empoli, si terrà un incontro-dibattito organizzato dal Comitato Regionale del Partito Comunista Italiano ... gonews.it