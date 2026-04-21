Guasto al Voltano niente acqua in tre Comuni | problemi anche nelle frazioni di Agrigento

Un guasto all’acquedotto Voltano ha causato interruzioni nell’erogazione dell’acqua in tre comuni dell’Agrigentino. La società responsabile ha annunciato che, mercoledì 22 aprile, sarà sospesa temporaneamente la fornitura nella zona di contrada Solfara, nel territorio di Santa, per permettere interventi di riparazione. I disagi si sono estesi anche alle frazioni di uno dei comuni coinvolti, creando difficoltà per le utenze della zona.