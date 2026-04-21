Guasto al Voltano niente acqua in tre Comuni | problemi anche nelle frazioni di Agrigento
Un guasto all’acquedotto Voltano ha causato interruzioni nell’erogazione dell’acqua in tre comuni dell’Agrigentino. La società responsabile ha annunciato che, mercoledì 22 aprile, sarà sospesa temporaneamente la fornitura nella zona di contrada Solfara, nel territorio di Santa, per permettere interventi di riparazione. I disagi si sono estesi anche alle frazioni di uno dei comuni coinvolti, creando difficoltà per le utenze della zona.
Disagi idrici nell’Agrigentino per un guasto all’acquedotto Voltano. A comunicarlo è Aica che ha disposto per domani, mercoledì 22 aprile, la sospensione temporanea della fornitura idrica per consentire un intervento di riparazione nella zona di contrada Solfara, nel territorio comunale di Santa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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