Guasto al metano nel Fortore | niente gas in quattro comuni ecco quali sono

Una rottura sulla linea principale del metano nel territorio di Baselice ha causato l’interruzione del gas in quattro comuni del Fortore, lasciando senza fornitura centinaia di abitanti e imprese locali. Il guasto si è verificato ieri mattina e ha interrotto le forniture per diverse ore, creando disagi alle utenze domestiche e commerciali. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il danno e ripristinare il servizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una rottura della linea principale di portata del gas metano, avvenuta nel territorio del Comune di Baselice, ha provocato l’interruzione dell’erogazione in diversi centri dell’area del Fortore, lasciando temporaneamente senza servizio numerose famiglie e attività. Il disservizio interessa in particolare i comuni di Montefalcone, Foiano, Baselice e San Bartolomeo, dove la fornitura è stata sospesa a causa del guasto alla rete principale. La situazione ha generato inevitabili disagi tra i cittadini, soprattutto nelle ore più fredde della giornata e per le attività che dipendono dall’utilizzo del gas. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guasto al metano nel Fortore: niente gas in quattro comuni, ecco quali sono Italiani e grammatica, ecco quali sono gli errori più comuni Raccolta differenziata, 30 comuni della Brianza campioni di riciclo: ecco quali sono In Brianza, la raccolta differenziata si conferma un esempio di buona pratica ambientale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mia sorella sta male: la chiamata al 118 ma con l'indirizzo sbagliato, il dolore dello zio. La strage della famiglia uccisa dal monossido a Porcari; Monossido di carbonio, i sintomi da intossicazione e come evitare i rischi in casa; Tubo dell'acqua tranciato, migliaia di utenti a secco: disagi nel Castionese; Die deutsche Erdgas-Krise und die fossile Dunkelflaute: Wenn das Erdgas-System versagt, das angeblich immer funktioniert - Xpert.Digital. Guasto radar Milano/ 300 Voli cancellati: spetta un rimborso?Il recente guasto ai radar dei voli in partenza da Milano ha causato disagi importanti, stoppando 300 decolli. Ma quali sono i diritti? Dopo il recente guasto al radar sui voli in partenza da Milano ... ilsussidiario.net #Cinisi Cinisi, rottura di una condotta del gas durante lavori stradali Un guasto a una tubazione del gas si è verificato oggi a Cinisi, in via De Gasperi, durante alcuni interventi sulla sede stradale. La rottura ha interessato una condotta di metano a media pressi facebook