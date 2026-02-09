Napoli-Reggio Calabria | guasto tecnico causa ritardi fino a 50 minuti traffico ferroviario in tilt

Un guasto tecnico sulla linea Napoli-Reggio Calabria ha causato ritardi fino a 50 minuti questa mattina. I treni sono stati rallentati o fermati nei pressi di Amantea, in provincia di Cosenza. La circolazione ferroviaria si è completamente bloccata per alcune ore, creando disagi ai pendolari e al traffico ferroviario della zona. Le Ferrovie stanno lavorando per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile.

La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Reggio Calabria è significativamente rallentata a causa di un guasto tecnico verificatosi nei pressi di Amantea, in provincia di Cosenza, a partire dalle ore 11:20 di oggi, 9 febbraio 2026. L'inconveniente sta causando ritardi fino a 50 minuti, limitazioni al servizio e la cancellazione di alcuni treni, impattando i viaggiatori diretti sia verso la Campania che la Calabria. L'episodio, che si inserisce in un contesto di problematiche infrastrutturali che spesso affliggono la linea ferroviaria jonica, ha immediatamente innescato l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per individuare la causa del malfunzionamento e ripristinare la normalità del servizio.

