Maltempo in peggioramento a Reggio Calabria e provincia l' allerta diventa arancione

Il maltempo si intensifica a Reggio Calabria e nella provincia, con la Protezione Civile che ha confermato l’allerta arancione per la giornata di domani. La criticità meteo-marina-costiera coinvolge tutto il territorio metropolitano e l’intera regione Calabria, dove sono previsti peggioramenti delle condizioni atmosferiche. La situazione rimane sotto osservazione e gli aggiornamenti sono continui.

La Protezione civile conferma e rafforza l'avviso di criticità meteo anche per la giornata di lunedì 16 marzo: si prevedono forti piogge e venti e in alcuni comuni si sta valutando la chiusura delle scuole ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Drone per il video di Occhiuto nell'aeroporto di Reggio Calabria, M5S: "Zona rossa aerea, era autorizzato?" Rete criminale in azione, i farmaci oncologici rubati a Melito Porto Salvo finivano in Lombardia: i nomi degli arrestati . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Maltempo, il ciclone Ulrike divide in due Reggio Calabria e provincia: allerta arancione sulla fascia tirrenica e gialla sulla ionicaIl dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per tutta la giornata di domani 13...

Maltempo, a Reggio Calabria l'allerta passa da rossa-arancione a gialla: previste pioggeNuovo avviso diramato dalla Protezione civile regionale dopo il passaggio del ciclone Harry che ha creato danni soprattutto nella zona jonica reggina...

Maltempo, nubifragio a Reggio Calabria: città allagata, le immagini dal centro storico

Una raccolta di contenuti su Reggio Calabria

Temi più discussi: Maltempo, ritorna la pioggia con allerta gialla a Reggio Calabria e provincia; Peggioramento meteo in Calabria, piogge e vento attesi nel reggino; Allerta maltempo in Calabria: in arrivo un nuovo ciclone atlantico; Colpo di coda invernale, tante piogge e neve fresca fino ad 1 metro: ecco dove.

Maltempo, peggiorano condizioni meteo: domani allerta arancione su tutta la CalabriaLamezia Terme - La Protezione civile ha diramato per domani un’allerta arancione in Calabria a causa del peggioramento dell'ondata di maltempo che interesserà la nostra regione. Sono previste precipit ... lametino.it

Maltempo, arrivano i temporali: allerta gialla in CalabriaIl transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-Ovest italiano e, muovendosi verso Sud-Est, porterà, nella giornata di domani, un deciso ... calabria.gazzettadelsud.it

L’allarme lanciato da Assoutenti che ha realizzato un monitoraggio: 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). Anche per i treni costi altissimi facebook

Pallavolo A3M GirBlu - L’ultimo turno contro Lecce deciderà il destino della Domotek Reggio Calabria x.com