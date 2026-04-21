guadagnino oscar il trampolino per chalamet

Oscar 2018. C’è un po’ di Italia con Luca Guadagnino. “Chiamami col tuo nome“ è miglior sceneggiatura non originale. L’analisi della serata, con molta Venezia, è per Il Giorno del 6 marzo 2018. Probabilmente di qui ai prossimi mesi ci sarà la fila sotto casa Barbera. Soderbergh, Tarantino, i fratelli Coen, forse anche il vecchio Clint, gli ad di Warner e Fox, le giovani star, Saoirse Ronan, James Franco. Scusate, che cosa state facendo? Aspettiamo il direttore della Mostra di Venezia per toccargli la gobba e chiedere un ingresso film&artisti alla prossima edizione. Dati incontrovertibili. Nel 2013 Barbera e la sua commissione aprono la Mostra con “Gravity” di Alfonso Cuarón: 7 Oscar.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Michael B Jordan gana su primer Oscar a Timothee Chalamet

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