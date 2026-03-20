Timothée Chalamet ha trovato il prossimo ruolo per puntare agli Oscar?

Da movieplayer.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore e produttore Timothée Chalamet parteciperà all'adattamento cinematografico del romanzo Playground - Un gioco senza fine. Al momento, il suo ruolo nel progetto è solo di produttore, senza ulteriori dettagli sulla sua presenza come attore. La produzione dell'film coinvolge diverse persone del settore cinematografico, ma non sono stati divulgati altri nomi o informazioni sul cast o sulla data di uscita.

L'attore sarà coinvolto, attualmente solo come produttore, nell'adattamento cinematografico del romanzo Playground - Un gioco senza fine. Timothée Chalamet potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto dopo non aver conquistato l'Oscar con la sua performance in Marty Supreme. L'attore è infatti attualmente coinvolto come produttore dell'adattamento cinematografico del romanzo Playground - Un gioco senza fine scritto da Richard Powers. Cosa racconterà il film Playground L'attore farà parte del team della produzione del film insieme alla Plan B di Brad Pitt e Brian Swardstrom. Attualmente Timothée Chalamet non è coinvolto come protagonista, anche se sembra abbia l'opzione di scegliere di interpretare il protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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