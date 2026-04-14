Negli ultimi giorni, l’attore protagonista di Marty Supreme è stato al centro di discussioni legate alle sue dichiarazioni su opera e balletto, che hanno attirato molta attenzione sui media. Contestualmente, il regista italiano ha preso posizione a favore dell’attore, difendendolo dalle critiche ricevute. La vicenda ha suscitato interesse pubblico e ha portato a riflettere sulle reazioni mediatiche a commenti di figure pubbliche.

Di Timothée Chalamet si è parlato parecchio, negli ultimi tempi, non solo per la sua strepitosa performance in Marty Supreme, ma anche per la cantonata mediatica presa con le sue dichiarazioni su opera e balletto. A rompere il silenzio, in queste ore, è stato anche un regista che lo conosce benissimo: Luca Guadagnino. Luca Guadagnino con il suo ‘Elio’. Stiamo parlando di Luca Guadagnino, che con Chalamet ha già avuto modo di lavorare in film come Chiamami col tuo Nome e Bones and All. Il regista di Suspiria ha ovviamente riconosciuto la natura inopportuna delle dichiarazioni della star di Dune, ma ha anche tentato di abbassare i toni di una polemica che, a suo dire, avrebbe raggiunto proporzioni inaspettate e ingiustificate.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Luca Guadagnino difende Timothée Chalamet sul caso del balletto

Will Timothee Chalamet win Best Actor

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