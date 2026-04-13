Conte premier chi prende un voto in più? Automatismo non per noi

Il dibattito sulle modalità di nomina del nuovo premier si concentra sulla validità di un eventuale automatismo che assegna la guida del governo al leader del partito che ottiene più voti. Il leader del partito di maggioranza ha affermato di essere stato l’ultimo a chiedere le primarie e ha ricordato che anche un’altra figura di rilievo del partito ha mostrato disponibilità. Ha inoltre sottolineato che questo meccanismo funziona a destra, dove esiste da tempo una consuetudine di alleanze anche tra partiti divisi.

"Io sono stato l'ultimo a chiedere le primarie", "anche Schlein ha dato disponibilità". Il criterio che il partito che prende un voto in più esprime il premier è "un automatismo che funziona a destra" dove "c'è una consuetudine di alleanza, per quanto siano divisi". Nel "campo progressista non c'è questa consuetudine, il M5s", ad esempio, "non ha mai parlato di alleanza organica". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla presentazione del suo libro. Alla domanda su cosa farebbe il M5s se le primarie venissero vinte dalla segretaria Elly Schlein, Conte ha risposto: "Certo" che staremmo dentro la coalizione....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conte, premier chi prende un voto in più? Automatismo non per noi Leggi anche: Pensioni 2027, l’Inps conferma un mese in più: scatta l’automatismo senza nemmeno un voto Leggi anche: Legge elettorale, Ronzulli: "Tranquillizza tutti. Chi prende un voto in più governa senza inciuci" How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing