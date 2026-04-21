Elezioni comunali a Grumo Appula | sfida a tre per la successione a Michele Minenna
Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali a Grumo Appula, con una sfida tra tre candidati in corsa per la carica di sindaco. Gli elettori della cittadina del barese troveranno sulla scheda elettorale i nomi dei candidati che si contendono la guida del Comune. La consultazione elettorale si svolgerà in due giornate consecutive, come previsto dalla normativa vigente.
Una sfida a tre per diventare primo cittadino di Grumo Appula. E' quanto gli elettori della cittadina barese troveranno sulla scheda elettorale per la consultazione amministrativa del 24 e 25 maggio prossimi.Dopo i 5 anni di governo di Michele Minenna, si apre un nuovo capitolo per il centro.🔗 Leggi su Baritoday.it
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