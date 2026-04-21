Grottaglie ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea Mediterraneo

A partire dal 4 luglio e fino al 18 ottobre 2026, la città di Grottaglie accoglie la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”. L’evento, che si svolge ogni anno nella località, è dedicato alla sperimentazione artistica nel settore della ceramica e richiama artisti e visitatori da diversi paesi. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più riconosciuti nel panorama internazionale di questo settore.

Tarantini Time Quotidiano Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026 Grottaglie torna al centro della scena artistica internazionale con la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, appuntamento storico dedicato alla sperimentazione nel campo della ceramica. L’inaugurazione e la cerimonia di premiazione si terranno sabato 4 luglio alle ore 18.30 al Castello Episcopio, dando il via alla rassegna che negli anni ha consolidato il ruolo della città pugliese come punto di riferimento per artisti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, nata nel 1971, ha accompagnato l’evoluzione dei linguaggi artistici mantenendo un forte legame con la tradizione locale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” Notizie correlate Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Grottaglie e i misteri della ceramicaGrottaglie e i Misteri della CeramicaSabato 11 aprile – ore 10:30Un viaggio affascinante nel cuore di Grottaglie, città simbolo della tradizione... Una raccolta di contenuti Grottaglie, il Concorso di Ceramica Contemporanea Mediterraneo si rinnova: nasce la sezione Grande OperaL’edizione 2026 si apre con una novità significativa: la nascita della Sezione Grande Opera, dedicata a installazioni e opere scultoree in ceramica pensate per lo spazio urbano. L’obiettivo è ... giornaledipuglia.com Arte e pace, a Grottaglie la ceramica unisce il MediterraneoIl centro tarantino di Grottaglie, l’unica città italiana con un intero insediamento urbano dedicato all’arte ceramica, si prepara a vivere un’estate ricca di creatività con la XXXII edizione del ... quotidiano.net