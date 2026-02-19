Da Milazzo alle Isole Eolie Liberty Lines salpa con la nuova nave ibrida HSC Laura Sangiovanni

Liberty Lines ha messo in servizio la nave ibrida Laura Sangiovanni, collegando Milazzo alle Isole Eolie. La causa di questa novità deriva dall’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre le emissioni inquinanti. La nave, dotata di tecnologie innovative, può raggiungere velocità elevate e garantisce un viaggio più ecologico. La partenza della nuova imbarcazione rappresenta un passo avanti per le rotte marittime nella zona, offrendo ai passeggeri un collegamento più rapido e sostenibile. La prima corsa ufficiale si è svolta questa mattina.

La compagnia introduce un’unità veloce e sostenibile per i collegamenti, elevando comfort, prestazioni e riduzione ambientale grazie alla propulsione ibrida ed equipaggi esperti Liberty Lines segna un importante traguardo nel rinnovamento della propria flotta con l’entrata in servizio della HSC Laura Sangiovanni, nuova nave ibrida veloce che da oggi collega Milazzo e le Isole Eolie. La prima corsa di linea ha avuto luogo questa mattina alle ore 7:55, da Lipari verso Milazzo. Si tratta dell’ottava imbarcazione ibrida veloce realizzata per la compagnia e della penultima delle nove unità previste nel progetto di ammodernamento più ambizioso nella storia di Liberty Lines, apprezzato dai 3,5 milioni di passeggeri annuali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Mareggiate nelle isole Eolie, collegamenti solo con la naveLe isole Eolie sono isolate dal maltempo. Leggi anche: Terremoto alle Isole Eolie: scossa con epicentro in mare, il punto sull’ultimo mese e sui precedenti storici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Isole Eolie, ripresi i collegamenti ma resta il caos; Isole Eolie, non solo mare e vulcani: miti eterni, natura e buon ricordo; Eolie bloccate: mare agitato ferma collegamenti e riparazioni; Maltempo, scatta l'allerta arancione in provincia di Messina. Isole Eolie, ripresi i collegamenti ma resta il caosGinostra ancora isolata, fango ad Acquacalda (Lipari). Moli sventrati e viveri che scarseggiano: è emergenza a Stromboli ... lasicilia.it Esportavano cocaina e marijuana da Milazzo alle isole Eolie, la polizia sgomina una bandaCinque arresti nel Messinese contro un'organizzazione di trafficanti di droga. Le indagini svolte dai poliziotti del commissariato di Milazzo hanno portato alla luce un fiorente traffico di ... rainews.it Da Lipari, Isole Eolie (Messina), si vede l'Isola di Vulcano e in fondo la Grande e Bellissima Terra Madre, la Sicilia...proprio un'Immensa Bellezza!!! Foto by Andrea Grano facebook