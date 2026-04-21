Nel girone di ritorno, la squadra ha disputato nove partite in casa, ottenendo un solo risultato positivo contro il Pontedera. Durante queste gare, sono state create nove occasioni da gol, ma solo una è stata concretizzata. La partita contro il Grifo si è conclusa con una sconfitta, lasciando un finale amaro per la squadra e i tifosi, che speravano in risultati migliori nel ritorno casalingo.

Nove occasioni, una sola sfruttata. È tutto qui il motivo di un finale ancora da scrivere. Nove partite al Curi nel girone di ritorno e un solo successo, contro il Pontedera. È all’interno di questa lunga striscia lo spunto di riflessione: i biancorossi non sono riusciti a imporsi con le squadre di bassa classifica, con gare alla portata, contro formazioni oggi ai play out o poco fuori. I passi falsi con Bra, Carpi e Torres (tre pareggi) hanno compromesso il cammino dei grifoni. Sarebbero bastate tre vittorie per guardare la classifica senza patemi d’animo e magari con altre prospettive. A questi sei punti buttati alle ortiche si può tranquillamente aggiungere anche la sconfitta con il Gubbio, squadra arrivata al Curi in difficoltà.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, finale amaro per la sofferenza in casa. Al "Curi" il vero flop è stato con le piccole

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