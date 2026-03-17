Venerdì di grande attenzione nel girone B, con quattro squadre coinvolte nella lotta per la salvezza che scenderanno in campo contemporaneamente. Perugia, Torres, Sambenedettese e Bra si sfideranno in partite cruciali, tra cui il match più importante al “Curi”. La giornata si presenta decisiva, con tutte le squadre pronte a giocarsi punti pesanti per evitare la retrocessione.

Perugia, Torres, Sambenedettese e Bra giocheranno in contemporanea. Sarà un venerdì di passione per il girone B, per le squadre impelagate nella salvezza che scenderanno in campo tutte in anticipo, sotto i riflettori. La partita delle partite sarà Perugia-Torres in programma allo stadio Curi. I biancorossi guidano il gruppo al quindicesimo posto, fuori dalla zona play out, con 31 punti. La Torres insegue con 30 punti. Ma allo stato attuale il quintultimo posto garantisce la salvezza, vista la differenza di punti con il Pontedera (ci sono 12 punti di distanza, quattro in più del consentito per la disputa dei playout). La squadra sarda è tosta, dura a morire, nelle ultime sedici partite ha perso solo due volte: numeri che cozzano con la posizione in classifica, ancora pericolante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, venerdì di passione per la salvezza. In campo le pericolanti, il clou al “Curi“

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