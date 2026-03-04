Infermieri come medici di base? Una ricerca rivela che non c’è differenza su esiti e qualità delle cure

Una recente ricerca ha confrontato gli esiti delle cure fornite da infermieri e medici di base, trovando che non ci sono differenze significative nella qualità delle prestazioni. In Italia, il dibattito riguarda l’ampliamento delle competenze infermieristiche, come la prescrizione di farmaci o presidi sanitari, e coinvolge professionisti e istituzioni. La discussione continua senza una decisione definitiva.

Mentre in Italia si discute dell’estensione delle competenze infermieristiche, inclusa la possibilità di prescrivere alcuni farmaci o presidi sanitari, il tema divide professionisti e istituzioni. La domanda al centro del dibattito è questa: gli infermieri possono svolgere in autonomia alcune attività che finora sono state considerate di competenza medica, come la gestione terapeutica o parte della prescrizione? Open si è già occupato della questione, raccontando il dibattito normativo e le posizioni contrapposte. Ma al di là della dimensione politica e professionale, cosa dice la ricerca scientifica quando mette a confronto diretto le cure... 🔗 Leggi su Open.online

