Nicolò, portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, ha partecipato a una parata di successo nonostante le difficoltà. A 14 anni, è ancora in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono in miglioramento rispetto a lunedì, quando ha vissuto un episodio complesso durante una partita a Ponte Abbadesse. Ha ringraziato medici e infermieri per l’assistenza ricevuta.

Il giovane Nicolò portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, 14 anni compiuti a settembre, è ancora in rianimazione al Bufalini di Cesena, ma in miglioramento, dopo la brutta avventura di lunedì in campo a Ponte Abbadesse. Signora Sabrina, mamma di Nicolò, suo figlio è circondato da messaggi di affetto. "L’affetto sta arrivando davvero da tutto il mondo del calcio. Non solo dalla nostra società, ma anche da tante altre realtà dilettantistiche e perfino da realtà più grandi. Così come dalla scuola e dalla nostra città. In questi momenti si crea una grande unione: la passione per il calcio lega tutti. Per un ragazzino di 14 anni è molto importante sapere di avere l’affetto dei compagni di squadra, del presidente, degli allenatori e di tante persone che gli stanno scrivendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Che bella parata Nicolò: "Paura, ma il peggio è passato. Grazie a medici e infermieri"

