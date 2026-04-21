Grazie a Un match point per la vita raccolti più di mille euro per il reparto di oncoematologia pediatrica del Gom

Ieri mattina presso la Uoc di oncoematologia pediatrica è stato consegnato il ricavato di un progetto benefico intitolato “Fai anche tu un match point per la vita”. L’iniziativa, promossa dal Circolo Tennis Rocco Polimeni e dal Rotary Club Reggio Calabria Sud, ha raccolto complessivamente oltre mille euro destinati al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale. La somma deriva dalle iniziative di solidarietà organizzate nell’ambito del progetto benefico.

Un gesto concreto di solidarietà ha preso forma ieri mattina presso la Uoc di oncoematologia pediatrica, dove è stato consegnato il ricavato del progetto benefico “Fai anche tu un match point per la vita”, promosso dal Circolo Tennis Rocco Polimeni e dal Rotary Club Reggio Calabria Sud –.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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