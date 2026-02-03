Mille cd venduti e 10mila euro donati all' Oncoematologia pediatrica | è la musica delle cure e la rinascita

Mille CD venduti e 10mila euro donati all’Oncoematologia pediatrica. È il risultato di un progetto musicale che ha coinvolto tanti, con l’obiettivo di aiutare i piccoli pazienti. Inoltre, sono stati installati due erogatori ad alto flusso di ossigeno per rendere più confortevoli le cure respiratorie. E in montagna è stato aperto un campus residenziale dedicato a 15 bambini appena usciti dalle terapie, un luogo pensato per aiutarli a recuperare fisicamente ed emotivamente, e a riprendere grad

L’iniziativa è stata promossa dal Siap (Segreteria provinciale di Pescara) di cui segretario è Carlo Ferri, e ha visto la partecipazione dell’artista abruzzese Giò Di Tonno, dei cori della cittadinanza di Montesilvano, con la direzione artistica di Tom Beaver e Graziano Fabrizi. Il progetto discografico, distribuito da Warner Music e presente sulle principali piattaforme digitali, ha coinvolto scuole, spazi pubblici e luoghi della città, trasformando la musica in un’esperienza collettiva capace di generare un impatto concreto sulla sanità pubblica. L’assegno simbolico è stato consegnato alla Asl alla presenza, tra gli altri, del direttore generale Vero Michitelli che ha sottolineato come iniziative come queste siano “un segnale concreto di vicinanza della comunità alla sanità pubblica e, in particolare, a un reparto che ogni giorno accompagna bambini e famiglie in percorsi complessi”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

In occasione della Befana, la "Band di Babbo Natale onlus" ha donato 10.

Sabato, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà con la donazione di numerosi giocattoli ai bambini in cura, portando un sorriso e un momento di spensieratezza a chi affronta una difficile battaglia contro la malattia.

