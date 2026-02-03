Mille cd venduti e 10mila euro donati all' Oncoematologia pediatrica | è la musica delle cure e della rinascita
Mille CD venduti e 10mila euro donati all’Oncoematologia pediatrica. È il risultato di una iniziativa benefica che unisce musica e solidarietà. La raccolta si è chiusa con successo, permettendo di acquistare due erogatori di ossigeno ad alto flusso per i piccoli pazienti, migliorando il loro comfort respiratorio. Inoltre, è stato inaugurato un campus residenziale in montagna, pensato per 15 bambini che hanno concluso le terapie. Qui, i piccoli possono recuperare fisicamente ed emotivamente, grazie a un ambiente
Due erogatori ad alto flusso di ossigeno per migliorare il comfort respiratorio dei piccoli pazienti e un campus residenziale in montagna dedicato a 15 bambini che hanno concluso il percorso chemioterapico, pensato per favorire il recupero fisico ed emotivo e il graduale ritorno alla quotidianità.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Befana nel reparto di Oncoematologia pediatrica: caramelle ai piccoli e 10mila euro per la ricerca sui tumori
In occasione della Befana, la “Band di Babbo Natale onlus” ha donato 10.
