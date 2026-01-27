Meteo Emilia-Romagna | cambia tutto Temporali brevi ma intensi Ecco quando e le zone più colpite

Le condizioni meteorologiche in Emilia-Romagna stanno subendo variazioni significative, con temporali brevi ma intensi. Previsioni indicano pioggia, vento forte e instabilità climatica nelle zone più colpite. È importante rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo per affrontare eventuali criticità nel proseguo del mese di gennaio.

Bologna, 27 gennaio 2026 - Pioggia, vento forte, instabilità climatica. Il mese di gennaio terminerà nel pieno rispetto di ciò che si addice a un mese invernale. Con in più, purtroppo, l’incognita dei possibili rischi legati agli eccessi ai quali il clima che cambia ci ha ormai abituato. “Andiamo incontro a giornate estremamente variabili – è l’analisi del tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni - che saranno caratterizzate anche da fenomeni di breve ma forte intensità. Le prime avvisaglie si avranno in queste ore nell’area centro occidentale dell’Emilia Romagna, mentre il territorio cesenate dovrebbe essere coinvolto a partire da mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra poche ore, l’Italia sarà interessata da temporali intensi e nevicate in diverse aree.

Rimini in Emilia Romagna ieri sotto una nevicata meravigliosa #neve

