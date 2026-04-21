A Madrid, per la prima volta, un'atleta giocherà in un torneo WTA 1000 senza ricevere una wild card. Durante le qualificazioni del Mutua Open, questa giocatrice ha eliminato prima la numero 96 del ranking e poi, in rimonta, un'altra avversaria. La sua presenza nel tabellone principale rappresenta un traguardo importante per la carriera di questa atleta.

Per il terzo anno consecutivo il Mutua Madrid Open ha insignito di una wild card per le qualificazioni Tyra Caterina Grant. E, dopo due sconfitte, al primo turno nel 2024, al secondo nel 2025, arriva finalmente il passo decisivo per la giovane azzurra. Battendo in una insperata rimonta, 0-6 6-3 6-2 Panna Udvardy, per la prima volta in carriera la classe 2008 giocherà in un tabellone principale Wta 1000 grazie alle proprie forze, senza aver ricevuto inviti per il main draw. Due giorni esaltanti per Grant sulla terra spagnola, con due vittorie di prestigio contro top 100: oggi contro l’ungherese n.78, ieri in due solidi set contro la n.96 al mondo Veronika Erjavec.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Grant a Madrid, per la prima volta giocherà in un Wta 1000 senza wild card

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