LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-7 6-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera

Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico. La tennista italiana si aggiudica il match contro Li in tre ore di gioco e si qualifica per i quarti di finale a Doha, un WTA 1000 che segna un passo importante per la sua carriera. Un successo che arriva dopo una partita combattuta e ricca di emozioni, dimostrando che l’Italia può ancora sfornare talenti in grande stile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona giornata a tutti! 14:42 Ai quarti la marchigiana troverà Ostapenko, finalista della scorsa edizione. 14:40 L’azzurra ha vinto il 46% dei punti in risposta. La portacolori a stelle e strisce il 28%. 14:39 L’americana ha vinto il 78% di punti con la prima. La nativa di Ancona il 66%. 14:38 Vediamo un po’ di dati. 8 ace per Li. 1 per Cocciaretto. 7-6 5-7 6-4 Lungo il rovescio lungolinea di Li. L’azzurra si aggiudica il pass per i quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026.

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta.

Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale; Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha; Cocciaretto sorprende Gauff con un gol diretto e accede agli ottavi dei WTA 1000 di Doha.

