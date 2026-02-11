LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-7 6-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera
Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico. La tennista italiana si aggiudica il match contro Li in tre ore di gioco e si qualifica per i quarti di finale a Doha, un WTA 1000 che segna un passo importante per la sua carriera. Un successo che arriva dopo una partita combattuta e ricca di emozioni, dimostrando che l’Italia può ancora sfornare talenti in grande stile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona giornata a tutti! 14:42 Ai quarti la marchigiana troverà Ostapenko, finalista della scorsa edizione. 14:40 L’azzurra ha vinto il 46% dei punti in risposta. La portacolori a stelle e strisce il 28%. 14:39 L’americana ha vinto il 78% di punti con la prima. La nativa di Ancona il 66%. 14:38 Vediamo un po’ di dati. 8 ace per Li. 1 per Cocciaretto. 7-6 5-7 6-4 Lungo il rovescio lungolinea di Li. L’azzurra si aggiudica il pass per i quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Cocciaretto Li
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass per i quarti in un Master 1000 per la prima volta in carriera
La tennista italiana Cocciaretto batte Li in tre set e si guadagna un posto nei quarti del WTA Doha 2026.
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 3-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il controbreak e rimette in parità il secondo parziale
Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta.
Ultime notizie su Cocciaretto Li
Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale; Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha; Cocciaretto sorprende Gauff con un gol diretto e accede agli ottavi dei WTA 1000 di Doha.
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carrieraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook
Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.