Nel corso della trasmissione, Renato Biancardi ha dichiarato di sentirsi male e di essere vicino all’abbandono del programma. La situazione si inserisce in un momento in cui le tensioni tra i concorrenti sono aumentate e si fanno più evidenti. La produzione non ha ancora comunicato ufficialmente eventuali decisioni riguardo la partecipazione di Biancardi. La trasmissione continua a seguire lo svolgimento degli eventi in diretta.

Il Grande Fratello Vip entra nella sua fase più delicata e, come da copione, le tensioni si fanno sentire. Manca ancora un po’ alla finale, ma alcune situazioni sono più complesse che mai e Renato Biancardi ha ceduto: tra lacrime, urla e accuse pesanti ad Alessandra Mussolini, il gieffino ha annunciato di voler lasciare il reality. Il motivo? Attacchi di panico e un malessere che, a quanto pare, si trascina da giorni. A far esplodere tutto, l’ennesima discussione con la ex europarlamentare, che ormai è la sua nemesi ufficiale tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Perché Renato Biancardi vuole abbandonare il GF Vip. Tutto parte, come spesso accade, da una frase di troppo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Renato Biancardi vicino all’abbandono: “Sto male”

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