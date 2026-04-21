GF Vip Renato Biancardi litiga con Alessandra poi crolla | Sto male voglio andare via

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha avuto un acceso confronto con Alessandra Mussolini, che ha portato a un acceso scambio di opinioni. Dopo la discussione, Biancardi ha manifestato malessere e ha espresso il desiderio di lasciare la casa, dichiarando di sentirsi male. Lo sfogo è avvenuto poco prima che lasciasse il set, suscitando attenzione tra gli altri partecipanti.

Renato Biancardi abbandona il Grande Fratello Vip? Lo sfogo dopo la lite con Alessandra Mussolini. Nelle scorse ore si sono scaldati gli animi tra Renato Biancardi e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, il motivo? Lei non ha affatto apprezzato ciò che ha detto a Raul. Dopo il bacio tra Lucia e Dumitras il gieffino napoletano lo ha invitato a chiedere alla ragazza di dormire nel suo letto, una frase che ha inorridito la Mussolini, infatti lo ha subito bacchettato. Questa la replica di Renato: “Dici a me che non ti piace la mia frase?! E allora Lucia che la mattina bacia me e la sera bacia Raul?” I due hanno iniziato a discutere nella casa, anche Raul e Lucia sono più volte intervenuti.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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