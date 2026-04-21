Stasera, 21 aprile 2026, il Grande Fratello Vip non verrà trasmesso come previsto. La programmazione di Canale 5 ha subito una modifica e il reality show viene temporaneamente sospeso. La prossima puntata è programmata per un'altra data, anche se non ancora comunicata ufficialmente. La conduttrice Ilary Blasi non sarà in diretta in prima serata questa sera, mentre il motivo della sospensione non è stato ancora reso pubblico.

Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: scopriamo perché e quando ci sarà la prossima puntata. Il cambio di programmazione su Canale 5 è stato deciso da Mediaset per lasciare spazio ad un altro appuntamento, ecco quale. Perché il Grande Fratello Vip non va in onda stasera, 21 aprile 2026 La puntata del GF VIP che sarebbe dovuto andare in onda martedì sera slitta di un giorno. Il motivo ha a che fare con il mondo del calcio. Mediaset ha deciso questo cambio di programmazione per dare spazio alla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. Il reality condotto da Ilary Blasi non è l'unico programma di Canale 5 a subire una variazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip non va in onda stasera, 21 aprile 2026: ecco perché, quando torna e da che cosa è sostituito

Grande Fratello Vip, E UFFICIALE, ecco quando torna! Svelati i primi NOMI BOMBA

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