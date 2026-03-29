Il Grande Fratello Vip non andrà in onda martedì 31 marzo, segnando un cambiamento nella programmazione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La sospensione riguarda una puntata prevista per quella sera, mentre non sono ancora state comunicate le date di ripresa o eventuali variazioni future. La nuova programmazione verrà comunicata successivamente.

Roma, 29 marzo 2026 - Cominciano i cambi di messa in onda del Grande Fratello Vip. In attesa di capire fino a quando sarà confermato il doppio appuntamento settimanale, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 cambia giorno: non andrà in onda martedì 31 marzo. Gli ascolti. Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip. I nominati. Gli ascolti. La tendenza che sta emergendo in queste prime due settimane di messa in onda vede il Gf Vip oscillare fra due risultati dal punto di vista degli ascolti tv: intorno al 15% di share il martedì e circa il 14% il venerdì. E molto probabilmente il trend rimarrà il medesimo sino a fine aprile, periodo nel quale è prevista la fine del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip, salta la puntata di martedì: perché e quando va in onda

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