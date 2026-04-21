Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile | quando torna

Stasera 21 aprile, il Grande Fratello Vip non sarà trasmesso come previsto. I fan della trasmissione dovranno attendere un'ulteriore comunicazione per conoscere la data del ritorno in onda. La decisione ha sorpreso molti telespettatori che avevano già preparato la serata in modo da seguire il reality. La programmazione della prossima settimana non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Stavi già sistemando il cuscino sul divano, telecomando in mano, per goderti per un’altra serata in compagnia della Casa più spiata d’Italia. Peccato che stasera, martedì 21 aprile, il Grande Fratello Vip abbia deciso di prendersi una pausa. Solo ventiquattr’ore, per la cronaca, ma già sufficienti a disorientare i fan più accaniti. Quando torna il Grande Fratello Vip. Venerdì 17 aprile è stata una serata densa: la Casa ha celebrato la sua prima finalista ufficiale, Antonella Elia, in un momento di confusione totale in cui è dovuta intervenire perfino Ilary Blasi per evitare il disastro in studio. Non solo: la puntata ha portato con sé anche un nuovo abbandono, quello di Nicolò, lasciando equilibri già precari ancora più in bilico.🔗 Leggi su Dilei.it

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