Btp domanda record per nuovo benchmark 15 anni | oltre 135 miliardi per prima tranche in scadenza ottobre 2041

Questa mattina il Tesoro ha lanciato il nuovo Btp a 15 anni, attirando una domanda record. Oltre 135 miliardi di euro sono stati richiesti per la prima tranche in scadenza ottobre 2041. La richiesta supera di molto le aspettative, e il collocamento si chiuderà nelle prossime ore.

Domanda boom per il nuovo BTp benchmark a 15 anni che il Tesoro ha lanciato questa mattina con un collocamento sindacato che si chiuderà in mattinata. La prima tranche del BTp scadenza 1102041 ha già totalizzato richieste per oltre 135 miliardi. BTp: domanda boom per nuovo benchmark 15 anni Lo spread con cui il titolo viene offerto sul mercato è pari a 8 punti base al di sopra del rendimento del BTp scadenza 1012040. Il collocamento sindacato affidato dal Mef a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan chiude alle 10. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il Tesoro ha ufficialmente lanciato un nuovo Btp a 15 anni, con scadenza prevista per il primo ottobre 2041.

Nuovo BTp a 15 anni in collocamento oggi: ecco le previsioni di rendimentoIl Tesoro ha annunciato nel primo pomeriggio di ieri un collocamento sindacato per il ... msn.com

