La stagione di Premier League 202526 si sta dimostrando molto combattuta, con diverse squadre in corsa per il primo posto. Dopo le recenti partite tra Manchester City e Arsenal, la lotta al vertice si è riaperta, lasciando poco spazio a certezze. La classifica si è rinnovata, e le posizioni di testa sono ora più vicine tra loro. La competizione si presenta più incerta rispetto alle stagioni precedenti.

Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Moviola Juve Bologna, giornali concordi sul voto a Mariani: arbitro promosso! Il giudizio sul contatto Locatelli-Freuler Akanji sfida il Como: «Scudetto vicino, ora vogliamo la Coppa Italia! Bastoni? Vedo che è un argomento caldo qui in Italia».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Premier League, lotta al vertice riaperta e Artata vede i fantasmi: cosa cambia dopo Manchester City Arsenal?

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