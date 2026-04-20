Premier League lotta al vertice riaperta e Artata vede i fantasmi | cosa cambia dopo Manchester City Arsenal?
La stagione di Premier League 202526 si sta dimostrando molto combattuta, con diverse squadre in corsa per il primo posto. Dopo le recenti partite tra Manchester City e Arsenal, la lotta al vertice si è riaperta, lasciando poco spazio a certezze. La classifica si è rinnovata, e le posizioni di testa sono ora più vicine tra loro. La competizione si presenta più incerta rispetto alle stagioni precedenti.
Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Moviola Juve Bologna, giornali concordi sul voto a Mariani: arbitro promosso! Il giudizio sul contatto Locatelli-Freuler Akanji sfida il Como: «Scudetto vicino, ora vogliamo la Coppa Italia! Bastoni? Vedo che è un argomento caldo qui in Italia».🔗 Leggi su Calcionews24.com
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