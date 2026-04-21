A Grammichele, la strada Piano Badia-Camemi è stata chiusa temporaneamente al traffico a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla strada di Bonifica Piano Badia–Camemi. La chiusura, che durerà fino al 14 maggio, ha provocato un blocco del traffico nel territorio, con variazioni significative nella viabilità locale. La strada resterà inaccessibile durante tutto il periodo dei lavori.

La viabilità nel territorio di Grammichele subirà variazioni sostanziali a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada di Bonifica Piano Badia–Camemi, che proseguiranno fino al 14 maggio. La Città Metropolitana di Catania ha infatti disposto la chiusura totale del transito veicolare per un tratto di circa 2,8 km, partendo dal bivio di Grammichele in direzione dell’abitato. Interventi strutturali e deviazioni del traffico. L’operazione, volta al risanamento della piattaforma stradale e del corpo viabile, include anche il ripristino delle barriere di sicurezza, nello specifico i guard-rail. Per garantire la protezione degli operatori e la corretta esecuzione delle attività di riparazione, i flussi di traffico saranno deviati lungo i percorsi alternativi previsti dalla S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grammichele, traffico bloccato: chiusa la strada Piano Badia-Camemi

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