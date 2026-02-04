Lavori di riqualificazione in via Ponte Pietra | chiusura temporanea al traffico

Mercoledì 4 febbraio, via Ponte Pietra sarà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 19. I lavori di riqualificazione in quella zona stretta, che collega piazzetta Brà Molinari a via Cappelletta, prenderanno il via e trasformeranno la strada in un cantiere per tutta la giornata. Chi passa di lì dovrà cercare percorsi alternativi o aspettarsi disagi temporanei.

Mercoledì 4 febbraio 2026, dalle 8.30 alle 19, via Ponte Pietra, quella strada stretta che da piazzetta Brà Molinari si snoda verso via Cappelletta, si trasformerà in un cantiere. Il traffico veicolare sarà sospeso per circa dieci ore in un tratto che va dall’incrocio con via Cappelletta fino a piazzetta Brà Molinari, proprio davanti al civico 4A, dove inizia il cuore del progetto di riqualificazione urbana che sta coinvolgendo il centro storico di Verona. Non è un’interruzione improvvisa, né un’operazione a sorpresa: è il preludio a un intervento strutturale, necessario per posare nuovi sottoservizi che dovranno garantire un’infrastruttura moderna, più sicura e sostenibile al quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

