Al Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, il team Tech3 si presenta con un solo pilota in pista, dopo che gli altri due sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni. Viñales e Espargarò non prenderanno parte alle sessioni di gara, mentre il team si prepara ad affrontare un weekend segnato da questa assenza forzata. La situazione mette in discussione la partecipazione degli atleti alle prossime tappe della stagione.

Il weekend del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera si apre con una nota di profonda incertezza per il team Tech3, che si troverà a gestire una sola moto in pista a causa di una serie di complicazioni fisiche che hanno colpito i suoi piloti. Maverick Viñales è costretto a rinunciare alla gara casalinga dopo un intervento chirurgico alla spalla, mentre il tentativo di Pol Espargarò di sostituirlo è naufragato a causa di un infortunio alla mano. La decisione di Viñales di non prendere parte alle competizioni in Andalusia nasce dalla necessità di completare il percorso di guarigione iniziato a fine marzo. Il pilota catalano deve infatti affrontare le conseguenze di un’operazione necessaria per risolvere il problema di una vite allentata nella spalla, un dettaglio tecnico-medico che risale a luglio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Spagna: crisi Tech3, Viñales e Espargarò fermi per infortuni

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