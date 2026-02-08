Landini critica il dl Sicurezza | Non si può instaurare uno stato di polizia replica di Salvini | Delira

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Landini attacca duramente il dl Sicurezza, dicendo che non si può creare uno stato di polizia. Salvini risponde, definendo le sue parole un delirio. La polemica tra i due protagonisti si fa sempre più accesa, mentre il governo cerca di fare chiarezza sulla nuova legge.

Botta e risposta tra Landini e Salvini. Il segretario della Cgil critica il nuovo pacchetto Sicurezza, e parla di "stato di polizia". Salvini attacca: "Delirio domenicale del compagno Landini".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Landini Sicurezza

“Banda di rapinarolex da Napoli” nel libro di scuola media, è polemica: “Si insegna uno stereotipo”

Faccetta Nera al Luna Park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. La replica: “No, il fascismo è reato”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Landini Sicurezza

Argomenti discussi: Decreti sicurezza, Floris: Fa impressione che il governo sia sempre un passo indietro.

Scontri anti-Olimpiadi, Meloni: delinquenti nemici dell’Italia/ Cgil: sicurezza non sia repressioneScontri a Milano, antagonisti contro le Olimpiadi: ira Meloni, delinquenti anti-Italia. Landini (Cgil) critica il Dl Sicurezza ma dimentica un punto ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.