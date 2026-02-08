Landini critica il dl Sicurezza | Non si può instaurare uno stato di polizia replica di Salvini | Delira
Landini attacca duramente il dl Sicurezza, dicendo che non si può creare uno stato di polizia. Salvini risponde, definendo le sue parole un delirio. La polemica tra i due protagonisti si fa sempre più accesa, mentre il governo cerca di fare chiarezza sulla nuova legge.
Botta e risposta tra Landini e Salvini. Il segretario della Cgil critica il nuovo pacchetto Sicurezza, e parla di "stato di polizia". Salvini attacca: "Delirio domenicale del compagno Landini".🔗 Leggi su Fanpage.it
