Noury Amnesty | Dl sicurezza punisce anche manifestanti pacifici governo Meloni sempre più autoritario

Riccardo Noury di Amnesty Italia critica il nuovo decreto sicurezza, che definisce “punitivo anche per i manifestanti pacifici”. Noury dice che le norme sono discutibili dal punto di vista costituzionale e rischiano di limitare ancora di più la libertà di manifestare. Secondo l’ong, il governo Meloni si sta avvicinando a un atteggiamento sempre più autoritario.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia commenta a Fanpage.it il nuovo dl Sicurezza: "Norme bandiera, di dubbia costituzionalità e destinate a restringere ulteriormente la libertà di manifestazione".

