Google Gemini | arriva l’assistente che anticipa i tuoi impegni
Google sta per lanciare un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Gemini, che promette di cambiare il modo in cui utilizziamo lo smartphone. Tra le novità c’è una funzione chiamata La tua giornata, progettata per fornire assistenza proattiva e anticipare gli impegni degli utenti. Questa novità si inserisce nell’ambito degli aggiornamenti delle tecnologie di intelligenza artificiale messe a disposizione dall’azienda.
L’intelligenza artificiale di Google sta per cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo le informazioni quotidiane sul nostro smartphone, introducendo una funzione chiamata La tua giornata che punta a offrire assistenza proattiva. Attraverso l’analisi del codice APK attualmente in fase di sviluppo, emerge un sistema capace di aggregare dati da molteplici servizi per proporre suggerimenti pertinenti alle attività dell’utente senza necessità di effettuare ricerche manuali. Questa innovazione tecnologica riprende un concetto già sperimentato anni fa con Google Now, muovendosi su un terreno simile alla Now Bar e al Now Brief utilizzati dai dispositivi Samsung.🔗 Leggi su Ameve.eu
Google Gemini en: Las Aventuras de Capi
Google Home si evolve: Gemini trasforma la casa in un assistente umanoL’ecosistema domestico intelligente di Google sta vivendo una fase di profonda trasformazione grazie all’integrazione sempre più capillare di Gemini,...
Gemini enterprise: google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspacegemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati,...