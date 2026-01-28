taiwan esercitazioni militari dopo le manovre militari cinesi nello stretto

L’aeronautica di Taiwan ha portato avanti il secondo giorno di esercitazioni militari presso la base di Chiayi. Durante gli esercizi, i piloti hanno simulato decolli d’emergenza e il trasporto rapido di armi, in risposta alle manovre militari cinesi nello Stretto. La tensione tra Taipei e Pechino resta alta, con Taipei che mostra di essere pronta a reagire in modo rapido a qualsiasi provocazione.

(LaPresse) – L’aeronautica di Taiwan ha condotto il secondo giorno di esercitazioni di combattimento presso la base aerea di Chiayi, simulando carichi rapidi di armi e decolli d’emergenza. Secondo il Comando delle operazioni aeree, le manovre rispondono all’aumento delle attività militari cinesi nello Stretto di Taiwan. Le esercitazioni hanno simulato l’avvicinamento di aerei militari cinesi allo spazio aereo taiwanese o l’attraversamento della linea mediana dello stretto. Una volta individuata una minaccia, radar e centri di comando ordinano il decollo immediato, con equipaggi chiamati a preparare i caccia e caricare missili entro sei minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

